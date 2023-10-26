Если нужно быстро наточить ножницы — раскрываем самый простой способ: может каждый

Иногда нужно что-то срочно отрезать или помочь ребенку в изготовлении поделки, а ножницы оказываются ну очень тупыми.
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Что делать? Спешить в магазин за новыми или искать сервис по заточке инструментов? А если уже поздно или совсем нет времени?
Тут вам на помощь придет наш лайфхак. Возьмите на кухне алюминиевую фольгу и сложите ее в несколько раз.
Далее сделайте несколько разрезов ножницами по ней, вы заметите после этого, что лезвия инструмента стали намного острее!
Источник: дзен-канал «Марина Жукова»