Ржавые потеки на унитазе растворяются вмиг: горничная в отеле раскрыла лучшее средство

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Но мы вам раскроем секрет, как избавиться от этих рыжих полосок навсегда. Для этого необходимо поддерживать чистоту не только в чаше, но и в сливном бачке, ведь именно оттуда и идет эта рыжина.

Залейте пустой бачок уксусом (1 литр), а потом доверху наполните теплой водой. Оставьте на ночь. Утром промойте внутри и смойте.

Одновременно намажьте рыжие полоски зубной пастой с отбеливающими свойствами и тоже оставьте на ночь. Утром почистите пятна и промойте. Все удалится идеально!

Источник: Telegram-канал «Горничная»