Ржавые потеки на унитазе растворяются вмиг: горничная в отеле раскрыла лучшее средство

Ржавые полоски на унитазе могут появиться в самый неожиданный момент. Убрать их бывает крайне проблематично, такого рода пятна не каждое чистящее средство способно устранить.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Но мы вам раскроем секрет, как избавиться от этих рыжих полосок навсегда. Для этого необходимо поддерживать чистоту не только в чаше, но и в сливном бачке, ведь именно оттуда и идет эта рыжина.
Залейте пустой бачок уксусом (1 литр), а потом доверху наполните теплой водой. Оставьте на ночь. Утром промойте внутри и смойте.
Одновременно намажьте рыжие полоски зубной пастой с отбеливающими свойствами и тоже оставьте на ночь. Утром почистите пятна и промойте. Все удалится идеально!
Источник: Telegram-канал «Горничная»