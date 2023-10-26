Ржавые потеки на унитазе растворяются вмиг: горничная в отеле раскрыла лучшее средство

Унитаз. Фото: соцсети

Так просто справились с загрязнениями, что хочется поделиться с вами.

Ржавые полоски на унитазе могут появиться в самый неожиданный момент. Убрать их бывает крайне проблематично, такого рода пятна не каждое чистящее средство способно устранить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Но мы вам раскроем секрет, как избавиться от этих рыжих полосок навсегда. Для этого необходимо поддерживать чистоту не только в чаше, но и в сливном бачке, ведь именно оттуда и идет эта рыжина.

Залейте пустой бачок уксусом (1 литр), а потом доверху наполните теплой водой. Оставьте на ночь. Утром промойте внутри и смойте.

Одновременно намажьте рыжие полоски зубной пастой с отбеливающими свойствами и тоже оставьте на ночь. Утром почистите пятна и промойте. Все удалится идеально!

Источник: Telegram-канал «Горничная»

Читайте также