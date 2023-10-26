Чем вредна аммиачная селитра: больше не используем на участке

Садовод. Фото: Global Look Press

Подкормка кроме плюсов имеет еще и массу минусов.

Аммиачную селитру садоводы используют для увеличения популяции бактерий, которые разлагают целлюлозу.

Однако многие огородники не знают о другом ее качестве. Она резко сокращает популяцию бактерий, которые работают на гумус, – актиномицетов. Из-за этого производство гумуса сильно затормаживается, что негативно сказывается на урожайности.

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Селитра действительно моментально устраняет вредные грибки. Однако по этой причине грунт на участке закисляется. А кислую почву очень любят патогены.

Кроме того, селитру не выносят дождевые черви. А это опять-таки плохо влияет на почву, в которой уменьшается количество кислорода и начинает распространятся гниль.

Источник: Telegram-канал «Живая дача»

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