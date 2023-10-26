Чем вредна аммиачная селитра: больше не используем на участке

Аммиачную селитру садоводы используют для увеличения популяции бактерий, которые разлагают целлюлозу.
Однако многие огородники не знают о другом ее качестве. Она резко сокращает популяцию бактерий, которые работают на гумус, – актиномицетов. Из-за этого производство гумуса сильно затормаживается, что негативно сказывается на урожайности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Селитра действительно моментально устраняет вредные грибки. Однако по этой причине грунт на участке закисляется. А кислую почву очень любят патогены.
Кроме того, селитру не выносят дождевые черви. А это опять-таки плохо влияет на почву, в которой уменьшается количество кислорода и начинает распространятся гниль.
Источник: Telegram-канал «Живая дача»