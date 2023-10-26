Никогда не включали машинку на этот режим — теперь жалеем: сломалась из-за глупости, не повторяйте чужих ошибок

Некоторые хозяйки предпочитают стирать вещи на быстрых режимах (30-40 градусов воды), игнорируя кипячение и даже 60 градусов.
Они это объясняют тем, что не загрязняют вещи настолько, чтобы они нуждались в длительном процессе и высоких температурах.
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Однако горячая стирка хотя бы раз в месяц обязательна. Это нужно не столько вещам, сколько самой стиралке.
Только при температуре свыше 60 градусов начинают погибать вредные микроорганизмы и грибковые споры. Это предотвращает неприятные запахи и загрязнение автомата.
При кипячении машинка очищается и получает шанс отсрочить поломку и даже предотвратить ее.
Источник: дзен-канал TECHNOTION