Озвучиваем самые урожайные сорта огурцов: устойчивы к болезням, очень вкусные

В будущем сезоне стоит попробовать такие сорта огурцов, как «прагматик», «клодин F1», «клодин дебют F1», «забава F1», «ухажер F1», «апрельский F1».
Они не только очень вкусные, но и отличаются урожайностью. Кроме того, данные сорта устойчивы к различного рода недугам.
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Особенно урожайны «забава F1» и «ухажер F1». «Прагматик» интересен тем, что созревает рано.
«Клодин дебют F1» универсален, привлекает тем, что хорош и в салатах, и в засоле, очень сочный.
«Клодин F1» (гибрид) люди любят за яркость цвета и непревзойденные вкусовые качества.
Сорт «апрельский F1» впечатляет сладостью вкуса и нежностью.
Источник: Telegram-канал «Дачник»