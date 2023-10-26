Озвучиваем самые урожайные сорта огурцов: устойчивы к болезням, очень вкусные

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Особенно урожайны «забава F1» и «ухажер F1». «Прагматик» интересен тем, что созревает рано.

«Клодин дебют F1» универсален, привлекает тем, что хорош и в салатах, и в засоле, очень сочный.

«Клодин F1» (гибрид) люди любят за яркость цвета и непревзойденные вкусовые качества.

Сорт «апрельский F1» впечатляет сладостью вкуса и нежностью.

Источник: Telegram-канал «Дачник»