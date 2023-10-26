Как сохранить морковку свежей всю зиму: в супермаркете не покупаем — едим свою

Собранный урожай надо как-то сохранить, этим и озадачены садоводы по осени. Идеально для склада овощей подходит подгреб. Только огромную роль на сохранность моркови, например, влияет атмосфера в нем. Ведь овощ подготавливают по-разному, исходя из того, холодный погреб или не очень.
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Чтобы морковь не проросла, не стала дряблой или не начала гнить, корнеплод обрезают. Если погреб холодный, то дачники срезают только ботву, оставляя обязательно 1 см зелени.
А вот если погреб не такой холодный, как надо, и есть обоснованные опасения, что морковка начнет прорастать, то срезают уже больше.
То есть вместе с зеленью отрезают и верхушку корнеплода. Свежий срез надо обязательно подсушить в течение двух часов либо присыпать золой – влага испарится. И убирать на хранение.
По материалам сайта Izvmor