Готовим идеальную шарлотку: вот что нужно сделать с яблоками

Осенью шарлотка выходит в топ блюд, которые готовят российские хозяйки чаще всего. Сезон яблок в самом разгаре. Но в рецепте выпечки недостаточно, чтобы фрукты были свежие, вкусные и сочные. Важно учесть несколько хитростей, чтобы пирог вышел идеальным.

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Для нежной консистенции шарлотки важно яблоки очищать от кожуры. Многие хозяйки ради экономии времени фрукты нарезают прямо так. Но это неверно. И блюдо получается с твердой «начинкой».