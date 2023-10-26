Готовим идеальную шарлотку: вот что нужно сделать с яблоками

Осенью шарлотка выходит в топ блюд, которые готовят российские хозяйки чаще всего. Сезон яблок в самом разгаре. Но в рецепте выпечки недостаточно, чтобы фрукты были свежие, вкусные и сочные. Важно учесть несколько хитростей, чтобы пирог вышел идеальным.
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Для нежной консистенции шарлотки важно яблоки очищать от кожуры. Многие хозяйки ради экономии времени фрукты нарезают прямо так. Но это неверно. И блюдо получается с твердой «начинкой».
Сами ломтики лучше нарезать тонко. Как правило, хозяйки измельчают яблоко в большие кубики, но шарлотка не пропекается, либо яблоко остается твердым. Лучше так не делать.
А еще яблоки не надо сразу сыпать в блюдо и заливать тестом. Переместите нарезанные ломтики в отдельную тару, посыпьте сахаром и оставьте на 20-25 минут. Кислота фруктов сменится сладостью.
По материалам сайта Belnovosti