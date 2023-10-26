Если укрывать чеснок на зиму, то как: правила заботы

Чеснок довольно непривередлив в выращивании и может легко перенести жару, засуху и холод. По-настоящему пострадать он может в морозы, на стадии семян. Поэтому когда дачники сажают озимый, то задумываются – надо ли укрывать грядку или все-таки не обязательно.

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Между тем, существует правило. Укрывать чеснок надо в двух случаях – если его посадили очень поздно и при очень морозных зимах.