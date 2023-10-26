Что можно добавить в селедку под шубой, чтобы стала оригинальнее: вкусные хитрости поваров

Любимая россиянами селедка под шубой может заиграть новыми вкусами, если ввести новые ингредиенты или заменить саму рыбу. Рассказываем, как.
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Даже в будни россияне подают на стол селедку под шубой, ведь это один из любимых салатов. Если заменить сельдь на красную рыбу пряного посола, то блюдо станет оригинальным. В качестве декора используйте красную икру – праздничное настроение ведь можно создать даже в обычный день.
Также в салат можно ввести яблоки. Лучше выбрать с кислинкой, обязательно избавить от кожуры. Измельчить тем же способом, что и все остальные ингредиенты.
Сыр тоже поможет разнообразить вкус блюда. Его натирают на терке и укладывают на самый верх, перед майонезной сеточкой.
Кашу маслом не испортишь, салат – тоже. Возьмите замороженный кусочек сливочного масла, натрите на терке вместе с яйцом и добавьте в салат – получите нежный сливочный вкус.
По материалам сайта Belnovosti