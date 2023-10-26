Что можно добавить в селедку под шубой, чтобы стала оригинальнее: вкусные хитрости поваров

Любимая россиянами селедка под шубой может заиграть новыми вкусами, если ввести новые ингредиенты или заменить саму рыбу. Рассказываем, как.

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Даже в будни россияне подают на стол селедку под шубой, ведь это один из любимых салатов. Если заменить сельдь на красную рыбу пряного посола, то блюдо станет оригинальным. В качестве декора используйте красную икру – праздничное настроение ведь можно создать даже в обычный день.