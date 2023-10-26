Наквасили капусту с яблоком и грушей: изумительная получилась, банками уплетаем

Квасить капусту по осени спешат многие хозяйки. Помимо традиционного рецепта есть еще масса вариантов с дополнительными ингредиентами, усиливающими вкус. Так, давно пользуется популярностью способ засолки с брусникой. А мы наготовили с яблоком и грушей – получилось изумительно.
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Этот необычный рецепт весьма прост. На 3 кг капусты нужно 3 средних яблока, 2 груши, 3 моркови и 2 ст.л. каменной соли. Фрукты важно выбирать свежие, твердые и сочные. Тогда получится настоящий шедевр.
Вымытую и очищенную капусту нашинковать соломкой, морковку натереть на терке. Фрукты нарезать ломтиками.
Хорошенько намять капусту с морковкой, добавить соль и выложить слоем в банке, затем переложить ломтики фруктов. И так чередовать слой за слоем до полной банки. На 2-3 дня оставляем заготовку под прессом при комнатной температуре, время от времени протыкаем, чтобы выпустить брожение, палкой до дна.
По готовности закрываем крышкой и убираем в холодильник.
По материалам сайта Belnovosti