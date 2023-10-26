Наквасили капусту с яблоком и грушей: изумительная получилась, банками уплетаем

Квасить капусту по осени спешат многие хозяйки. Помимо традиционного рецепта есть еще масса вариантов с дополнительными ингредиентами, усиливающими вкус. Так, давно пользуется популярностью способ засолки с брусникой. А мы наготовили с яблоком и грушей – получилось изумительно.

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Этот необычный рецепт весьма прост. На 3 кг капусты нужно 3 средних яблока, 2 груши, 3 моркови и 2 ст.л. каменной соли. Фрукты важно выбирать свежие, твердые и сочные. Тогда получится настоящий шедевр.