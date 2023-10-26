Что будет, если стирать только на 30-40 градусах: себе дороже

Ежедневно миллионы хозяек загружают стиральную машинку и, не задумываясь, выбирают режим на температуре 30 или 40 градусов Цельсия. Сложилось такое убеждение, что это наиболее подходящая для любых видов тканей стирка.
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Однако специалисты уверяют, что это не так. И регулярно ее выбирать не стоит. Надо все-таки отталкиваться от тех рекомендаций, которые указаны на ярлычке изделий.
Дело в том, что вещи из деликатных тканей просто-напросто могут получить повреждения при таких температурах. 30-40 градусов для них могут оказаться слишком горячими. Лучше не рисковать.
И для постельного белья такой режим не подходит. Как и для полотенец. Им как раз эти температуры будут низки. Так как это изделия, нуждающиеся в дезинфекции. И стирать такие нужно в воде от 60 градусов Цельсия.
По материалам сайта Belnovosti