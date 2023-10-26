Что будет, если стирать только на 30-40 градусах: себе дороже

Ежедневно миллионы хозяек загружают стиральную машинку и, не задумываясь, выбирают режим на температуре 30 или 40 градусов Цельсия. Сложилось такое убеждение, что это наиболее подходящая для любых видов тканей стирка.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

Однако специалисты уверяют, что это не так. И регулярно ее выбирать не стоит. Надо все-таки отталкиваться от тех рекомендаций, которые указаны на ярлычке изделий.