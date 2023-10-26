Пышнее оладий еще не готовили: не оседают после остывания, тают во рту

Оладьи. Фото: Global Look Press

Секреты приготовления.

Оладушки обожают и взрослые, и дети. Особенно если они пышненькие и нежные, тают во рту. Тогда надолго на столе они не задерживаются – вмиг исчезают с тарелки.

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Но как сделать так, чтобы всегда оладьи выходили шедевральными? Секретов несколько, и они очень простые – не надо быть волшебниками, чтобы их применить.

Все ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры. Большая ошибка, если яйца достать из холодильника и сразу разбивать в муку.

Воду следует добавлять в тесто обязательно. Достаточно 40-50 мл, она погасит соду. И кстати о соде.

Гидрокарбонат натрия добавляют обязательно, он дарит ту самую пышность. Только вносят его в самом конце.

По материалам сайта Belnovosti

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