Опасно красивые: эти три растения ни один мудрый дачник не посадит на участке — риск

На даче многие садоводы стремятся не только собирать урожай, но и создавать прекрасное. Невероятный ландшафтный дизайн, украшения и роскошные клумбы с цветами – и глазу, и сердцу приятно в такой атмосфере не только отдыхать, но и работать.

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Однако не все садоводы в курсе, что есть растения, которые сажать у себя на участке опасно для здоровья. И по незнанию клюют на красоту цветов или кустарников, надеясь любоваться этой эстетикой.

Наиболее опасных три, их перечислила агроном Анастасия Коврижных. Это волчье лыко, ягодки которого являются ядовитыми, очень яркие и привлекают особенно детей. Отравиться ими можно в два счета.