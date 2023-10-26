Опасно красивые: эти три растения ни один мудрый дачник не посадит на участке — риск

Безвременник. Фото: Global Look Press

Они прекрасны снаружи, но ужасны внутри.

На даче многие садоводы стремятся не только собирать урожай, но и создавать прекрасное. Невероятный ландшафтный дизайн, украшения и роскошные клумбы с цветами – и глазу, и сердцу приятно в такой атмосфере не только отдыхать, но и работать.

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Однако не все садоводы в курсе, что есть растения, которые сажать у себя на участке опасно для здоровья. И по незнанию клюют на красоту цветов или кустарников, надеясь любоваться этой эстетикой.

Наиболее опасных три, их перечислила агроном Анастасия Коврижных. Это волчье лыко, ягодки которого являются ядовитыми, очень яркие и привлекают особенно детей. Отравиться ими можно в два счета.

Клещевина. Фото: Global Look Press

Клещевина тоже богато плодоносит. Но может нанести вред внутренним органам.

В ряду опасных для человека стоит прекрасный безвременник. Его часто дачники разводят как декоративное растение, ведь цветки его настолько великолепны, что люди не верят в его ужасные свойства. Между тем, все части растения ядовиты, особенно листья и семена.

По материалам сайта Belnovosti

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