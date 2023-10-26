Доллар по 87 рублей: финансист Дроздов сообщил, когда это случится

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В наметившемся укреплении рубля одни финансисты видят тренд, другие не торопятся салютовать, сдержанно комментируя ситуацию на валютном рынке.

Объективных факторов, помогающих рублю укрепляться, тем временем, несколько, и экономисты в один голос их перечисляют: начавшийся налоговый период, высокая ключевая ставка, рост цен на нефть. Некоторые эксперты допускают, что в последнюю пятницу октября Центробанк РФ еще повысит ставку. Что положительно скажется на курсе валют.

«Сейчас, когда курс достаточно быстро достиг границы в 93 рубля, перед ним открывается вполне неплохая перспектива добраться до 87. Тем более на фоне вероятного повышения ключевой ставки на заседании Совета директоров ЦБ 27 октября», – рассказал прогноз финансовый аналитик Сергей Дроздов.

По материалам сайта mk.ru