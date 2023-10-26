Малина будет ломиться от ягод, если в ноябре сделать так: дачники ахнули, когда узнали

Еще не поздно помочь малине в подготовке к следующему сезону. Ведь в череде важных дел немудрено и позабыть про обрезку ветвей. Если этого не сделать, то урожая можно не дождаться.
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Ученый-агроном Анастасия Коврижных отмечает, что обрезка малины по осени может проводиться, пока температура не опустится ниже +6 градусов Цельсия. И вот как она проводится правильно.
Сначала нужно обрезать отплодоносившие старые ветки. Также надо попрощаться с самыми слабыми побегами этого сезона. На кусте должно остаться 20-25 побегов. А вот если хочется получить от малины боковые побеги, то можно укоротить на 10-12 см оставленные на зимовку ветви.
Ремонтантную малину обрезают так же, как и обычную, тогда урожай можно снять дважды за сезон.
По материалам сайта Belnovosti