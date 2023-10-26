Малина будет ломиться от ягод, если в ноябре сделать так: дачники ахнули, когда узнали

Еще не поздно помочь малине в подготовке к следующему сезону. Ведь в череде важных дел немудрено и позабыть про обрезку ветвей. Если этого не сделать, то урожая можно не дождаться.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

Ученый-агроном Анастасия Коврижных отмечает, что обрезка малины по осени может проводиться, пока температура не опустится ниже +6 градусов Цельсия. И вот как она проводится правильно.