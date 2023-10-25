Про 100 рублей за доллар можно забыть: стало известно, до каких пределов обрушится «американец»

Рубль продолжает свое укрепление. В эту среду, 25 октября, национальная валюта на торгах вновь подросла в цене.
Доллар падал ниже 93 рублей. Аналитики утверждают, что это не предел. Рубль будет укрепляться, как минимум, до конца октября. Так что, все перевернулось в позитивную сторону. Никто уже не говорит о долларе по сто рублей. Похоже, про это можно забыть.
Экономисты говорят о новом диапазоне курса валют — примерно 92–95 рублей за доллар.
«Очевидно, до конца октября мы будем наблюдать продолжающееся укрепление рубля к мировым валютам. Затем, когда налоговый период закончится, в ход пойдут другие факторы. Вероятно, что до конца года курс будет колебаться в обозначенных рамках, оптимальных для бюджета и экономики», — считает экономист Константин Церазов.
По материалам 1prime.ru