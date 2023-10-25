Идеальная подлива к мясу от легендарного Джейми Оливера за полчаса: так вкусно, что все просят добавки

Обычно из недели в неделю готовятся обычные блюда. Но порой хочется порадовать близких чем-то особенным. Так если на ужин будет мясо, то стоит сделать к нему хорошую подливу, которая может превратить блюдо в шедевр. Легендарный шеф Джейми Оливер раскрыл свой секретный рецепт фирменной подливы для жареного мяса. Самое главное, что готовится она из самых простых продуктов всего за полчаса.
Понадобятся: овощи, запеченные в духовке — по вкусу, мука — десертная ложка, вино (на выбор) —200 миллилитров, овощной или куриный бульон — 1 литр.
Сначала любимые овощи запекаются в духовке, после чего их следует размять в пюре. После этого нужно разогреть сотейник с жиром на сильном огне и постепенно всыпать жир в муку. Нужно все тщательно перемешивать, чтобы не появились комочки. Туда же надо добавить пюре из овощей, постоянно помешивая массу.
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Следующим этапом вливается в сотейник стакан вина и проварить несколько минут. Также не нужно забывать про бульон, который заливают в массу и доводят соус до кипения. Потом можно убавить огонь и варить массу еще 10 минут.
Следует затем немного остудить соус и протереть его через мелкое сито. Повар рекомендовал в подливу добавить ложку хрена, горчицы и немного клюквенного соуса, пишет Marie Claire.