Обязательно рассыпьте эти удобрения на грядке осенью: уже весной соберете шикарный урожай сочной морковки

Осенью на даче не так много работы, как и весной. Если не позаботиться об участке, то просто можно остаться без урожая. Это касается даже морковки. Ученый-агроном Анастасия Коврижных рассказала, как подготовить почву перед посадкой этого корнеплода под зиму. Оказалось, что самое важное это подобрать правильные удобрения.
По словам эксперта, чтобы получить отличный урожай сочных овощей уже в конце весны, на грядку необходимо внести комплекс удобрений: перегной, суперфосфат и сульфат калия.
Дело в том, что перегной насытит землю азотом и придаст грунту необходимую рыхлость. Это большой плюс, так как воздух и вода будут легко поступать к корням растений. Его нужно взять четыре-шесть килограммов на один квадратный метр, а суперфосфата и сульфата калия — по 30 граммов.
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Также агроном отметила, что удобрения следует перекопать с землей и сформировать бороздки. Грядку надо оставить до наступления холода.
А вот сеять морковку лучше всего, когда на улице температура будет показывать хотя бы минимальный минус, пишут «Белновости».