Обязательно рассыпьте эти удобрения на грядке осенью: уже весной соберете шикарный урожай сочной морковки

По словам эксперта, чтобы получить отличный урожай сочных овощей уже в конце весны, на грядку необходимо внести комплекс удобрений: перегной, суперфосфат и сульфат калия.

Дело в том, что перегной насытит землю азотом и придаст грунту необходимую рыхлость. Это большой плюс, так как воздух и вода будут легко поступать к корням растений. Его нужно взять четыре-шесть килограммов на один квадратный метр, а суперфосфата и сульфата калия — по 30 граммов.

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Также агроном отметила, что удобрения следует перекопать с землей и сформировать бороздки. Грядку надо оставить до наступления холода.

А вот сеять морковку лучше всего, когда на улице температура будет показывать хотя бы минимальный минус, пишут «Белновости».