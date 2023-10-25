Достаточно пол-литровой банки на одну розу: шикарное удобрение перед заморозками — холода и болезни цветам не страшны

Лучшей подкормкой для розы является зола. Разумеется, для цветов можно использовать золу после сожжения неокрашенного дерева, растительных отходов. Сожженные пластик или полиэтилен не подойдут категорически!
Подкормка из золы для роз — роскошна, так как повышает их морозоустойчивость и сопротивляемость к болезням.
На одну розу, в зависимости от ее размеров, нужно от одного стакана до пол-литра сухой золы. Нужно просто присыпать землю под розами золой. Почву лучше порыхлить и увлажнить перед тем, как внести золу.
Проводить подкорму нужно непосредственно перед заморозками, когда температура опустится до 4–5 градусов.
По материалам naschaeda.ru