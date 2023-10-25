Настоящий рататуй на сковороде за 10 минут — все пальчики оближут: раскрыт простой и вкусный рецепт

Начать следует с нарезки баклажанов и цукини кубиками, а также порезать надо перец и лук — полукольцами. Фудблогер отметила, что помидоры можно нарезать кубиками или снять кожицу, предварительно обдав кипятком, если хочется более гладкую текстуру.

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Потом берется глубокая сковородка. В нее надо налить оливковое масло и разогреть. На ней обжаривают лук и чеснок до золотистого цвета. После этого добавляется перец. Готовить нужно помешивая, около пяти минут все. Следующий этап — добавление баклажанов и цукини. После этого готовить нужно еще пять минут.

И наконец-то в сковородку закидывают помидоры и перемешивают все ингредиенты. Не нужно забывать про специи. Все надо посолить, поперчить и добавить сушеный базилик и тимьян. А вот подавать рататуй лучше сразу после приготовления, пишет портал «А теперь внимание!».