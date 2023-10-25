Доллары покупать отказались: озвучено, сколько будет стоить американская валюта к концу 2023 года — такие цифры

Рубль продолжает укрепляться. На торгах в эту среду, 25 октября, доллар опускался меньше 93 рублей. Таких показателей не было с середины сентября.
Но аналитики в области финансов все же считают, что и этот курс не самый выгодный для покупки доллара. Пока все же стоит отказаться от приобретения американской валюты и дождаться еще более комфортных цифр.
Предполагается, что самым выгодным курс доллара будет к концу этого года.
«Ориентир до конца года — 91–92,5 рубля за доллар», — считает генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.
Эксперты не исключают, что доллар опустится и до 90 рублей. Но это, скорее всего, будет разовой акцией.
По материалам 1prime.ru