Липкий налет на кухне отвалится мгновенно: средство из трех копеечных компонентов избавит от надоевшей грязи

Порой уборка отнимает большое количество времени и сил. Особенно сложно вернуть чистоту на кухне. И речь идет не про посуду, а про мебель и стены, которые покрываются жиром. Этого никак не избежать. Однако есть способы отмыть всю липкую грязь. И для этого понадобится не дорогостоящая химия, а средство, которое делается из дешевых жидкостей.
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Нужно просто взять один стакан спирта, стакан воды и столовую ложку любого средства для мытья посуды.
Все компоненты следует перелить в бутылку с распылителем и хорошенько взболтать. По словам экспертов, этим средством можно очистить абсолютно любые поверхности, на которые осел жирный налет: вытяжку, плиту, духовку, кухонный гарнитур, стол, холодильник и многое другое.
Но важно знать, что средство действует за пять минут. Когда время пройдет, достаточно протереть поверхности с помощью тряпки из микрофибры, пишет портал «Своими руками».