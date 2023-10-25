Липкий налет на кухне отвалится мгновенно: средство из трех копеечных компонентов избавит от надоевшей грязи

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Нужно просто взять один стакан спирта, стакан воды и столовую ложку любого средства для мытья посуды.

Все компоненты следует перелить в бутылку с распылителем и хорошенько взболтать. По словам экспертов, этим средством можно очистить абсолютно любые поверхности, на которые осел жирный налет: вытяжку, плиту, духовку, кухонный гарнитур, стол, холодильник и многое другое.

Но важно знать, что средство действует за пять минут. Когда время пройдет, достаточно протереть поверхности с помощью тряпки из микрофибры, пишет портал «Своими руками».