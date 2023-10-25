Выяснение отношений, прибыль и траты: вот что предстоит Овнам, Львам, Девам и Стрельцам — предупреждение Глобы

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой считаются одними из самых точных, рассказала, какие события могут случиться в жизни представителей разных знаков зодиака.
Стоит ли ждать прибыли Овнам, Львам, Девам и Стрельцам и на что стоит обратить внимание рожденным под этими созвездиями с 25 октября?
Овнов ждут мелкие хлопоты. Тамара Глоба не советует взваливать на себя слишком много и не браться не за свои дела, чтобы не попасть впросак.
У Львов на первый план выйдут домашние хлопоты. В этот период не стоит ждать прибыли и не нужно тратиться.
У Дев намечаются поездки с родственниками и близкими мужчинами. Девам обещаны удачи в спорте и учебе.
Стрельцам Тамара Глоба советует заняться бытом, а не кидаться в работу. Возможно выяснение отношений с вышестоящими женщинами.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»