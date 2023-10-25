Выяснение отношений, прибыль и траты: вот что предстоит Овнам, Львам, Девам и Стрельцам — предупреждение Глобы

Зодиакальный круг. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой считаются одними из самых точных, рассказала, какие события могут случиться в жизни представителей разных знаков зодиака.

Стоит ли ждать прибыли Овнам, Львам, Девам и Стрельцам и на что стоит обратить внимание рожденным под этими созвездиями с 25 октября?

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Овнов ждут мелкие хлопоты. Тамара Глоба не советует взваливать на себя слишком много и не браться не за свои дела, чтобы не попасть впросак.

У Львов на первый план выйдут домашние хлопоты. В этот период не стоит ждать прибыли и не нужно тратиться.

У Дев намечаются поездки с родственниками и близкими мужчинами. Девам обещаны удачи в спорте и учебе.

Стрельцам Тамара Глоба советует заняться бытом, а не кидаться в работу. Возможно выяснение отношений с вышестоящими женщинами.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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