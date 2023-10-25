Не вздумайте покупать: эту зелень в магазине брать нельзя — кишит сальмонеллой

Одним из самых популярных продуктов среди россиян считается зелень. В магазинах она нередко продается в пластиковой упаковке. Специалист детского технопарка Росбиотеха Анна Пискарева рассказала, почему такой продукт может быть опасен.
Как заявляет эксперт со ссылкой на исследования, зелень в пластиковой упаковке нередко оказывается загрязнена микробами.
«Как уверяют производители, эта зелень и салаты полностью готовы к употреблению, в том числе тщательно промыты. Однако многочисленные исследования показали, что загрязненность такой продукции микробами настолько высока, что может представлять опасность для здоровья», — рассказала Пискарева в беседе с «Лайфом».
Особенно это касается листьев салата. Если на них присутствуют повреждения, то это может указывать на возможное развитие бактерий Salmonella enterica.
Опасной также считается зелень, листья которой стали влажными или пожелтели. Это говорит о том, что продукт неправильно хранился. Внутри таких упаковок развивается огромное количество бактерий. От подобной покупки лучше сразу отказаться.
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