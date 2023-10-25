Не вздумайте покупать: эту зелень в магазине брать нельзя — кишит сальмонеллой

Одним из самых популярных продуктов среди россиян считается зелень. В магазинах она нередко продается в пластиковой упаковке. Специалист детского технопарка Росбиотеха Анна Пискарева рассказала, почему такой продукт может быть опасен.

Как заявляет эксперт со ссылкой на исследования, зелень в пластиковой упаковке нередко оказывается загрязнена микробами.