Названы самые лучшие корма для кошек: в составе мясо, витамины и жиры — только полезное

По словам экспертов, что Orijen на 85% состоит из свежего мяса, белков и жиров животного происхождения. Более того, в нем есть ряд полезных добавок — лекарственные травы, фрукты, овощи, которые обогащают организм животного клетчаткой. Но есть минус, который нельзя не отметить — высокий ценник.

Также в список попала Acana. Это корм канадского производства. В нем также много мяса 75%. Речь идет про ягненка, индейку и рыбу. Корм обогащен необходимыми витаминами, овощами и фруктами, которые нужны для поддержания здоровья питомца.

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Специалисты отметили Pronature, который выпускает сразу две марки: Pronature Original и Pronature Holistic Первый относится к суперпремиум-классу, второй — к холистикам. Соответственно Pronature Holistic дороже чем Pronature Original, но при том по составу — несколько лучше. Оба корма содержат белки животного происхождения, в них полностью отсутствуют пшеница и кукуруза, в составе только натуральные ингредиенты, а также достаточно витаминов и минералов.