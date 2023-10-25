Забудьте про стирку: вещи вмиг освежит копеечный раствор — обалдеете от результата

Стирка вещей может стать проблемой для каждой хозяйки. Особенно, если их приходится отправлять в машинку исключительно из-за небольшого запаха. Эксперты рассказали убойный раствор, благодаря которому вещи снова станут свежими без полноценной стирки.
Все дело в том, что «освежить» одежду можно с помощью двух компонентов. Просто возьмите этиловый спирт и смешайте его с водой, после чего тщательно перемешайте. Получившийся раствор перелейте в емкость с распылителем, а затем нанесите на проблемные участки одежды.
Перед использованием средства его рекомендуется протестировать. Нанесите небольшое количество на незаметный участок ткани. Это поможет узнать, останутся ли на одежде разводы.
В качестве альтернативы можно использовать салициловый спирт. Его также нужно смешать с водой, пишет портал «ТУТ Новости».
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