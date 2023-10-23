Как нужно жарить котлеты, чтобы масло не брызгало во все стороны: поможет секретный ингредиент

Котлеты можно запечь в духовке или приготовить на пару, однако вкуснее всего это блюдо получается на сковородке. Но не каждая хозяйка решится на подобную авантюру.

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Как правило, после таких экспериментов, вся кухня забрызгана растительным маслом. Стоит только приподнять крышку, как продукт разлетается во все стороны.

Тоже не любите отмывать плиту и прочие поверхности от жирных капель? Тогда этот совет вам очень пригодится. Оказывается, есть способ укротить непослушный продукт. Для этого нужна одна щепотка соли.

Инструкция простая. Положите специю прямо в сковороду и приступайте к делу. Вот увидите: масло больше не будет брызгаться. Вы приготовите котлеты без особых хлопот.

Секретный ингредиент можно использовать при жарке любых продуктов. Но помните о том, что специя добавленная в масло влияет на вкус блюда, поэтому соблюдайте осторожность, чтобы не пересолить еду.

Источник: издание belnovosti.by.