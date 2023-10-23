Чем отмыть вековую желтизну на кастрюле — топовый секрет хозяек со стажем: просто киньте это в горячую воду

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Для многих станет открытием, что обычная таблетка для посудомоечной машины справляется с такими загрязнениями лучше, чем дорогие средства. Отмечается, что нужно просто опустить одну таблетку в кастрюлю с горячей водой. Необходимо прокипятить это 15 минут, а потом просто помыть ее с губкой.

По данным портала «Своими руками», даже от вековой желтизны не останется ни следа.