Чем отмыть вековую желтизну на кастрюле — топовый секрет хозяек со стажем: просто киньте это в горячую воду

Порой на кухне часто появляется грязная посуда. Отмыть ее бывает сложно. Самой надоевшей проблемой является желтый налет, который со временем образуется на эмалированных кастрюлях. Оттереть его просто невозможно. Однако опытные хозяйки знают, что есть очень простой способ, который помогает избавиться от этой проблемы в миг.
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Для многих станет открытием, что обычная таблетка для посудомоечной машины справляется с такими загрязнениями лучше, чем дорогие средства. Отмечается, что нужно просто опустить одну таблетку в кастрюлю с горячей водой. Необходимо прокипятить это 15 минут, а потом просто помыть ее с губкой.
По данным портала «Своими руками», даже от вековой желтизны не останется ни следа.