Как сэкономить на стирке: возьмите 10 капель этого средства — расход порошка снизится в 2 раза

Фото: freepik.com / KamranAydinov

Белье будет сиять от чистоты!

Бережливые хозяйки никогда не потратят лишней копейки. Они точно знают на чем и когда можно сэкономить. Например, чтобы не разориться на покупке стирального порошка, они смешивают специальное средство. 

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Достаточно взять всего 10 капель секретного состава, и расход порошка снизится вдвое.

Рецепт простой. Вскипятите в кастрюле один литр воды. Всыпьте в нее две столовые ложки соды и такое же количество лимонной кислоты. Остудите жидкость и добавьте в нее 15 капель любого эфирного масла. Средство готово.

Используйте его при каждой стирке. Чтобы сократить расход стирального порошка на 50%, нужно брать по 10 капель чудо-состава на каждый килограмм белья. 

Раствор можно добавлять прямо в отсек со стиральным порошком. Белье после стирки с этим средством будет не только идеально чистым, но и ароматным. В общем, сплошные плюсы.

Остатки средства перелейте в бутылку и уберите на хранение в темное прохладное место. Ими можно будет воспользоваться в следующий раз.

Источник: tut-news.ru

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