Как подготовить газон к зиме: с приходом весны порадует ярко-зеленым цветом и избавит от проплешин

Дачники обычно не только выращивают овощи и фрукты, но украшают участок цветами и газоном. Летом его поливают и стригут. А вот осенью многие забрасывают свой газон, но это нельзя делать. Агроном Анастасия Коврижных рассказала, в каком уходе нуждается газон поздней осенью, чтобы даже в следующем году трава выросла зеленой и не было проплешин.
Так начать нужно с того, что необходимо собрать весь мусор и опавшие листья с участка. После этого нужно обязательно подстричь газон и удалить сорняки.
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Затем можно приготовить раствор на основе NPK-удобрения. Им следует полить газон. Три составляющих в этой аббревиатуре означают символ необходимых для растений химических элементов: N — азот, P — фосфор, K — калий. Эксперт подчеркнула, что надо уделить внимание тому, что есть правильное соотношение этих компонентов. Азота должно быть не более 10%, фосфора — до 20%, а калия — до 30%.
Также агроном предупредила, что провести процедуру нужно до наступления холодов. В таком случае весной вас на участке будет мощная ярко-зеленая трава без неприятных сюрпризов сорняков, пишут «Белновости».