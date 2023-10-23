Сделайте это с пнем осенью — к весне он превратится в труху: корчевать не придется, сам развалится

Убрать дерево с участка не сложно. Спилил — и готово. А вот избавиться от пня — задача не самая легкая. Иногда приходится даже вызывать специалистов. К слову, их услуги стоят совсем не дешево.

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Если вы столкнулись с необходимостью выкорчевать пень, не спешите хвататься за лом и прочие инструменты. Вопрос можно решить гораздо проще. Сделайте все, как написано в этой инструкции, и проблема исчезнет сама.

Все просто. Возьмите дрель. Сделайте в древесине несколько дырок диаметром около 5 сантиметров и глубиной в районе 15 сантиметров.

Налейте в эти отверстия калиевую селитру: немного не доходя до краев. Закупорьте дыры парафином. Накройте пень пленкой: зафиксируйте ее, чтобы края плотно прилегали к проблемному объекту. И оставьте все в таком виде до весны.

За зиму пень среднего или небольшого размера превратится в труху. Для более крупных экземпляров потребуется немного больше времени. Но в любом случае, пень исчезнет. Вам останется только собрать его остатки и выбросить их на помойку.

Источник: дзен-канал «Так просто!».