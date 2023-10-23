Зима уже близко: синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом — готовьте лопаты и шапки

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По словам эксперта, в пятницу, 27 октября, в столичном регионе пройдут сильные снегопады. При этом уже в субботу, 28 октября, может даже сформироваться временный снежный покров.

Также синоптик добавила, что в эти дни температура воздуха будет около нуля градусов. Ночью температура воздуха покажет отрицательные значения, пишет News.ru. Поэтому стоит приготовить лопаты и теплые вещи, чтобы не замерзнуть и откопать автомобили.