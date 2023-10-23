Зима уже близко: синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом — готовьте лопаты и шапки

В России погода порой бывает непредсказуемой. Осенью были как очень теплые дни, так и первые заморозки. И если 23 октября выдался достаточно теплый и туманный день, то потом синоптики прогнозируют похолодание. Ночью будут морозы и минусовая температура. А ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова спрогнозировала в Москве обильные осадки в виде снега уже к концу недели.
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По словам эксперта, в пятницу, 27 октября, в столичном регионе пройдут сильные снегопады. При этом уже в субботу, 28 октября, может даже сформироваться временный снежный покров.
Также синоптик добавила, что в эти дни температура воздуха будет около нуля градусов. Ночью температура воздуха покажет отрицательные значения, пишет News.ru. Поэтому стоит приготовить лопаты и теплые вещи, чтобы не замерзнуть и откопать автомобили.