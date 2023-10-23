Вкусные и урожайные — за этими огурцами гоняются все дачники: не горчат, дают до 25 кг с метра

Сортов огурцов много, а гибридов еще больше. Разобраться в этом разнообразии очень нелегко. Поэтому опытные дачники стараются ориентироваться на отзывы своих коллег. Такой подход, как правило, себя оправдывает полностью. Если сажать проверенные семена, то и урожай будет всем на зависть.
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Хотите в 2024 году посадить не только высокоурожайные, но и вкусные огурцы? Тогда присмотритесь к гибриду под названием «кураж F1». Он отлично показал себя в прошлом сезоне.
Растения этого гибрида хорошо плодоносят как в теплице, так и в открытом грунте. Можно собрать до 25 килограммов овощей с метра квадратного. Плоды «куража F1» отличаются отменным вкусом. Горечи нет совершенно. Они подходят для засолки, маринования и употребления в свежем виде.
Помимо этого, гибрид устойчив ко многим болезням и вредителям. У этих огурцов только один минус: семена быстро заканчиваются. Поэтому стоит поспешить, если хотите попробовать их в новом сезоне.
Источник: дзен-канал «Так просто!».