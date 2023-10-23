Вкусные и урожайные — за этими огурцами гоняются все дачники: не горчат, дают до 25 кг с метра

Сортов огурцов много, а гибридов еще больше. Разобраться в этом разнообразии очень нелегко. Поэтому опытные дачники стараются ориентироваться на отзывы своих коллег. Такой подход, как правило, себя оправдывает полностью. Если сажать проверенные семена, то и урожай будет всем на зависть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Хотите в 2024 году посадить не только высокоурожайные, но и вкусные огурцы? Тогда присмотритесь к гибриду под названием «кураж F1». Он отлично показал себя в прошлом сезоне.