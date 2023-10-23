Пожелтевшая ванна заблестит ярче новой: налет и ржавчину растворит копеечная мощная смесь

Со временем ванна теряет свой первозданный вид и покрывается желтым налетом. Если кран подтекает, местами даже может образовываться ржавчина.

Вернуть сантехнике былой белоснежный цвет можно с помощью самодельного средства. Его изготовление обойдется гораздо дешевле, чем покупка готового состава в магазине бытовой химии.

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Сделать чистящее вещество очень просто. Нужно смешать скипидар и горчичный порошок в пропорции два к одному.

Полученную пасту наносят на загрязнения, выжидают пятнадцать минут, а затем стирают губкой. После этого останется только тщательно промыть ванну теплой водой.

Ранее хозяйкам рассказали, как отмыть кухонную плиту от липкого жира. Оказалось, средство для чистки можно купить в любой аптеке.

По материалам remstroiblog.ru