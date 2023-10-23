Посадите осенью этот чудный кустарник: цветет даже под снегом — у соседей глаза на лоб полезут

Большая часть кустарников декоративна только весной во время цветения, однако есть и такие, которые радуют глаз едва ли не круглый год. К ним относится эрика.

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Этот вечнозеленый полукустарник зацветает ранней весной, сразу после схода снега. Пик цветения приходится на конец весны. В это время ветви густо покрывают маленькие бутоны, которые бывают белыми, сиреневыми или лиловыми.