Посадите осенью этот чудный кустарник: цветет даже под снегом — у соседей глаза на лоб полезут

Большая часть кустарников декоративна только весной во время цветения, однако есть и такие, которые радуют глаз едва ли не круглый год. К ним относится эрика.
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Этот вечнозеленый полукустарник зацветает ранней весной, сразу после схода снега. Пик цветения приходится на конец весны. В это время ветви густо покрывают маленькие бутоны, которые бывают белыми, сиреневыми или лиловыми.
Эрика. Фото: globallookpress.com
Примечательно, что соцветия не опадают до самой зимы. Особенно эффектно они выглядят под легким снегом.
К плюсам эрики также можно отнести неприхотливость. Для хорошего роста этому кустарнику нужно только солнечное или полутенистое место с умеренно влажным грунтом. В засушливый сезон растение следует регулярно поливать, иначе цветение будет скудным.
По материалам портала ogorod.ru