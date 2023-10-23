Как меньше платить за коммунальные услуги: есть законный способ снизить расходы на 20%

Коммунальные платежи растут каждый год. Иногда доходы населения за ними не поспевают. Поэтому большинство потребителей ищет возможность сэкономить. И она есть. Оказывается, сумму в платежках можно снизить до 20%.

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Сделать это можно совершенно законными способами. Как именно — рассказал эксперт Народного фронта, член Общественного совета федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Павел Склянчук.

По словам специалиста, стоит задуматься о замене приборов учета. И в этом вопросе лучше не экономить, так как дешевые приспособления часто мотают кубометры даже тогда, когда все краны закрыты. Помимо этого, стоит обзавестись посудомоечной машиной, заменить бачок унитаза на тот, где есть два режима смыва, а вместо ванны, принимать душ. Это тоже поможет существенно снизить расход воды.

Что касается электричества, то здесь все просто. Для начала нужно заменить лампы накаливания на энергосберегающие или светодиодные. Вы сразу заметите, что сумма в платежке уменьшится. Далее эксперт советует установить вместо обычного счетчика двухтарифный и по возможности пользоваться электроприборами по ночам. Например, посудомоечную машину можно запускать перед сном.

Помимо этого, можно сэкономить и на отоплении. Для этого нужно установить индивидуальные счетчики и регулировать температуру в помещении самостоятельно.

Даже вывоз мусора можно исключить из платежки. Если в квартире никто не проживает, нужно написать соответствующее заявление в УК. И платить за услугу не придется.

Пользуйтесь этими советами, чтобы сократить свои расходы. Вот увидите: они действительно работают.

Источник: mk.ru