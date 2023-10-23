Легким движением руки: как быстро почистить селедку от костей за 3 минуты

Многие подают селедку к столу, просто отделяя голову и вынимая внутренности. Но из рыбы очень легко убрать все кости — легким движением руки. Это даже смотрится намного красивее. А если в доме дети — так еще и безопасней.

В первую очередь отрежьте у селедки голову и хвост. Далее срезаем небольшую полосочку с брюха от начала до хвоста. Таким образом, вы захватите все плавники, которые находятся снизу.

Вынимайте внутренности, уберите черную пленку с двух сторон.

Теперь проведите ножом вдоль спинного плавника, заглубляя нож на полсантиметра. Снимайте кожицу, поддевая ножом. Кожица очень легко уйдет, а жир останется.

Очищенную рыбу положите головой к себе, заглубите большой палец внутрь, нащупайте хребет и проведите по разрезу вдоль всего тела. Пальцем вы отделите мясо от костей. Все ребра останутся на скелете. Что осталось — быстро удалите руками.

То же самое делаем с другой половиной. Весь процесс занимает три минуты.

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