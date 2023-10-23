Новинка от сибирских селекционеров! Самый живучий и вкусный сорт томатов - разбирают в первую очередь

Дачники просто обожают сорт томатов «Обские купола». Это гибрид, который недавно вывели сибирские селекционеры. Можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице.

Кусты низкие, не вырастают выше 50 сантиметров. Стебли толстые, мощные. Цвет спелых плодов - малиново-розовый, куполообразной формы.

На каждой кисти завязывается не менее пяти плодов, которые наливаются и поспевают одновременно. Масса помидоров - до 250 грамм, то есть они отлично подходят для консервирования.

Плоды с сахаристой мякотью, мясистые, малосемянные, кожица средней толщины, что позволяет плодам сохраняться на кусте долго, не трескаясь.

За таким сортом не надо ухаживать, просто не забывайте поливать и все. Он один из самых живучих.

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