Притягивают женщин как магнит: топ-5 лучших мужских парфюмов с феромонами

Не секрет, что некоторые духи содержат феромоны. Считается, что такие запахи притягивают к мужчинам женское внимание.

Самым популярным нишевым парфюмом в этой категории стал Montale Black Aoud. Он отличается необычным древесно-восточным букетом, состоящим их мандарина, розы, лабданума, мускуса и пачули. Аромат довольно насыщенный, поэтому подходит для романтического свидания, а вот перед походом на работу им лучше не пользоваться.

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Второе место занял Hugo Boss Hugo Extreme. Такой парфюм уместен в любое время и в любом месте. Он звучит геранью, сочным яблоком и свежим шалфеем.

Третьим стал Calvin Klein Obsession for Men. Этот аромат был создан в 1986 году, однако не утратил популярности по сей день. Его изюминкой является смелое сочетание кедра, бергамота, кориандра, ванили и лайма.

Также в пятерку вошли Chanel Egoiste и Sexy Life Wild Musk №1 for Men.

По материалам портала «Марка Качества».