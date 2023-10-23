Малина перестанет желтеть! 2 ложки на квадратный метр в октябре — лучшее удобрение

Малину осенью важно подкормить удобрениями для того, чтобы в новом сезоне получить много вкусных и здоровых ягод. Лучше всего это делать в конце октября или начале ноября — перед началом первых заморозков.

Речь идет о калимагнезии. В подкормку входит большое количество калия и магния — эти вещества крайне необходимы малине именно осенью, в этом случае она легко переживет морозы.

У малины быстрее начнет выделяться белок, что повлияет на рост в будущем году.

Необходимо внести две столовые ложки удобрения на один квадратный метр малинника.

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