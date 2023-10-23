Когда нужно мыть теплицу после сбора урожая: все делают не вовремя

Нередко садоводы вначале убирают из теплицы все растительные остатки, потом ее моют и далее начинают заниматься почвой.

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Это в корне неправильно! В процессе перекопки грунта споры болезней, которые в ней были, разлетаются по мытым стенкам теплицы и снова начинают развиваются.

Последовательность должна быть иной: уберите все растительные остатки, потом проделайте все процесс с почвой, обеззаразив ее, перекопав и удобрив, только потом стоит помыть теплицу.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».