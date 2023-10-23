Если яблоки были поражены гнилью: спасаем будущий урожай уже осенью

Плодовая гниль (монилиоз) стала бичом садов этим летом. Сейчас нужно провести профилактику этого грибкового заболевания, чтобы беда не повторилась в новом сезоне.

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Непременно уничтожьте за пределами участка все плоды и листья пораженного дерева, поскольку возбудитель монилиоза прекрасно зимует в этой среде

Если уже собрали урожай с этого дерева, сразу обработайте «Хорусом», «Скором» или 1% раствором «Бордоской жидкости».

Часто вместе с гнилью парой нападают на посадки вредители. В связи с этим желательно также провести комплексную обработку деревьев, добавив препарат от вредителей.

Подойдут следующие средства: «Батрайдер», «Акардо», «Биотлин», «Теппеки», «Алатар».

Источник: Telegram-канал «Все в сад»