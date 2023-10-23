Сорняки под прикрытием: никогда не сажайте это растение в своих цветниках — все погибнет

Опытные дачники категорически не рекомендуют высаживать на своих участках растение, которое является злостным сорняком под прикрытием. И это очиток лидийский.

Растение почвопокровное, листики похожи на елочку. Семена рассеиваются очень быстро. И уже через полгода весь ваш огород погрязнет в сорняке.

Очиток лидийский опасен тем, что у него мелкие корешки. И под землей они образуют сплошной войлок, который мешает развиваться другим растениям на участке.

Вывести сорняк с огорода очень тяжело. Некоторые огородники даже через сито просеивают землю, чтобы убрать все семена. И получается далеко не с первого раза.

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