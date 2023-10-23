Подсыпаем соль в стиральный порошок: таких вещей не видели никогда — что-то невероятное

Обычная поваренная соль может значительно сэкономить ваш бюджет во время стирки. Подмешивайте ее к порошку в отсек стиралки в пропорции примерно 50 на 50.

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Соль усиливает свойства порошка и позволяет расходовать его почти в два раза меньше обычного. Вы заметите, что ваша стирка стала намного экономнее и в то же время эффективнее.

Соль можно использовать в стирке любых вещей: от синтетики до хлопка.

Кроме того, соль великолепно отбеливает светлые вещи, а также делает цветные ткани ярче. Да и материал на выходе становится мягче и приятнее на ощупь при использовании поваренной соли.

Источник: дзен-канал «Просто и интересно».