Стимуляция для фиалки в октябре и ноябре, попрут пышные шапки — секрет от профессионалов питомников

Фиалки будут цвести пышно и шапочно круглогодично, если в грунт вносить правильный стимулятор. Этот рецепт рассказали профессионалы из питомников.

Налейте один литр теплой воды и разведите в нем один грамм монокалия фосфата. Это половина чайной ложки. Подкормка — настоящий рай для цветов, тут же начинают набухать бутоны.

Кстати, сажать фиалки лучше в торф. В такой грунте растения себя отлично чувствуют. Поливать лучше всего в осенний и зимний период один раз в неделю, не больше.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».