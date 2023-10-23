Приколите булавку к изнанке одежды: не представляете, какую огромную пользу это принесет

В процессе носки рубашки и брюки из полиэстера или других синтетических тканей могут наэлектризовываться. Стоит ли говорить, что ходить в таких вещах становится дискомфортно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Решить проблему поможет обычная английская булавка. Ее нужно просто прикрепить к изнаночной стороне вещи, вызывающей при носке неприятные ощущения. Маленький металлический предмет сработает как громоотвод и снимет статическое электричество.

Лучше всего приколоть булавку в месте шва. Так она не испортит ткань и не будет чувствоваться в процессе носки.

Ранее хозяйкам рассказали, как можно очистить липкую плиту от жирного налета. Оказалось, привести варочную поверхность в порядок можно с помощью средства, которые продается в любой аптеке и недорого стоит.

По материалам techinsider.ru