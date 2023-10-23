Слизней, улиток и тли в саду не видим вообще: узнали про метод «8 ложек» — точно работает

Иногда кажется, что от слизней, улиток, гусениц и тли избавиться невозможно. Вредители лезут на участок из всех щелей!

Однако существует эффективный народный метод, который точно избавит ваш сад от этой напасти.

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Подготовьте 5 столовых ложек порошка горчицы, 1 столовую ложку молотого красного жгучего перца, а также 2 столовые ложки соды. Это ровно 8 ложек разных компонентов, оттого и название у метода «8 ложек».

Для начала горчицу нужно залить горячей водой (50 градусов примерно, не кипяток). Далее оставьте этот раствор на три дня в темном месте, прикрыв крышкой.

Потом соедините эту жидкость с 8 литрами воды. Добавьте столовую ложку красного перца и соду. Размешайте. Состав готов! Обработайте им посадки.

Практически сразу после обработки этим раствором, вы увидите, что культуры станут чище, вредители пропадут. Повторяйте по мере необходимости примерно через месяц в садово-огородный сезон.

Источник: дзен-канал «Зеленые истории»