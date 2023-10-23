Убрали закаменелый слой черноты с днища сковороды дешевым бутыльком из аптеки: крошками ушел

Нашатырь стоит сущие копейки и в аптеках, и в хозяйственных отделах. Запаситесь этим средством, ведь оно является очень эффективным очистителем.

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Во-первых, им легко можно довести до блеска все металлические ручки и смесители в доме.

Во-вторых, нашатырь великолепно отбеливает пластик, включая розетки и выключатели, а их вообще не понятно, как мыть из-за электричества. (Тут вы просто протираете поверхность смоченным ватным диском.)

В-третьих, при помощи нашатыря вы с легкостью удалите черный многолетний нагар со сковородок. На одну сковороду используйте 50-70 граммов нашатырного спирта, зависит от загрязнения.

Уложите посуду в два пакета из полиэтилена, залейте нашатырем, плотно завяжите и уберите во двор либо на балкон. Оставьте на ночь. На следующий день весь нагар легко смоется!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»