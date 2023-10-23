Вылечили грядки без химии от всех болезней и вредителей — в октябре и ноябре

Поздней осенью огород можно легко обработать препаратом фитоспорином. Для этого сначала надо грядки перекопать лопатой или тяпкой, а уже потом делать процедуры с этим веществом.

Сенная палочка, содержащаяся в фитоспорине, уничтожает болезни и вредителей именно в грунте, а не на листьях растений.

И чтобы борьба была эффективной — обратите внимание на температуру воздуха за окном. Важно, чтобы она была выше +5 градусов.

Готовится лечебный средство быстро и просто: разведите в 10 литрах воды три грамма фитоспорина. Пролейте почву.

Через сутки верхний слой почвы надо обязательно разровнять тапкой.

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