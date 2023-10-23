Обожаем эту подкормку для озимого чеснока: вырастает таким крупным и крепким — не нарадуемся

Чтобы озимый чеснок порадовал вас урожаем, внесите в почву под него эту подкормку. Данное удобрение простимулирует рост здоровых растений и защитит его от недугов. Головки будут крупными, крепкими, сочными.

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Смешайте 10 килограммов перегноя (можно заменить на компост), 40-50 граммов суперфосфата, 25-30 граммов сульфата калия, 2 стакана древесной золы.

Этого состава будет достаточно для участка земли площадью в 1 квадратный метр.

Перед тем, как внести удобрение в почву, удалите все сорняки. Далее приступите к обработке грунта.

Источник: belnovosti.by